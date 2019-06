MN - Serena: "Privare i tifosi delle partite europee sarebbe un sacrificio ma al momento è il minore dei mali"

Aldo Serena è stato intervistato da MilanNews.it. Queste le parole dell'ex centravanti riguardo il futuro europeo del Milan: “Forse anche per l’allenatore sarebbe più facile avere a disposizione tutti i giorni della settimana i ragazzi per passare i propri concetti, tattici e di gioco. In un contesto del genere anche io penserei così anche se togliere partite europee ai tifosi è sempre un sacrificio. In questo momento credo però che sarebbe il minore dei mali. Quindi, Giampaolo avrebbe la possibilità di dedicarsi solo al campionato e di avere la possibilità, con il suo gioco molto coinvolgente e offensivo, di far tornare in forma gli attaccanti. Se io fossi un attaccante con lui come allenatore ci starei volentieri al Milan perché ci sono molte opportunità di battere a rete”