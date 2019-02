MN - Serena su Donnarumma: "Mentalmente è tornato alla tranquillità del primo anno. Normale che quando hai caratteristiche da fuoriclasse non ti venga perdonato niente"

Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, Aldo Serena ha parlato così di Donnarumma: "E’ un ragazzo che ha iniziato a 16 anni a giocare in Serie A con il Milan, è ancora in sviluppo ed evoluzione. Quando si è così giovani e si hanno caratteristiche da fuoriclasse a volte capita che non ti venga perdonato niente. Bisogna sempre tenere bene a mente, però, la sua età. Nella fase di crescita ci possono essere momenti di difficoltà e di calo della continuità. Ora, sotto il profilo mentale mi sembra tornato quello del primo anno. Mi sembra anche che, con la dedizione e il lavoro in allenamento, stia costruendosi in modo opportuno per essere fra i migliori sotto l’aspetto fisico”