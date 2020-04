MN - Siemiątkowski: "Milik tecnicamente superiore a Piatek, potrebbe essere perfetto per il Milan"

Maciej Siemiątkowski, giornalista polacco di Sportowe Fakty, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it per parlare di Arkadiusz Milik. Questa la domanda e la risposta:

Milik può essere il centravanti giusto per i rossoneri?

"Milik potrebbe essere l'attaccante perfetto per il Milan, ha fame di obiettivi e tecnicamente è superiore a Piatek. Non è un caso che i club spagnoli siano spesso interessati a lui. Ma c'è un problema: Milik, come Piatek, non è un leader".