MN - Siemiątkowski: "Piatek è un grande attaccante ma ha bisogno di tempo. Al Milan non c'è una filosofia permanente"

Maciej Siemiątkowski, giornalista polacco di Sportowe Fakty, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it per parlare di Arkadiusz Milik e di Piatek. Questa la domanda e la risposta sull'ex Milan:

Passando a Piatek, cosa non ha funzionato?

"Piatek è un attaccante classico. Ha bisogno di essere ben servito, non è in grado di crearsi situazioni da solo come Lewandowski e Milik. E' un grande attaccante ma ha bisogno di tempo. Lui è incredibilmente ambizioso e credo che il meglio debba ancora venire. Penso che nella sua vita tutto sia andato troppo velocemente. In sei mesi è diventato una stella in Serie A ed è passato in un grande club come il Milan. Ha avuto tutti gli occhi addosso ed è stato troppo criticato, poi è arrivato Ibrahimovic e Piatek è stato penalizzato ingiustamente".

Piatek non è stato l'unico a fallire negli ultimi anni, qual è il motivo?

"E' difficile da dire. Il Milan è una squadra molto specifica. Ci sono grandi aspettative, non sempre a ragione. I dirigenti cambiano dopo pochi mesi, non esiste una filosofia permanente. Credo che la prossima stagione arriverà Rangnick e porterà il Milan in Champions".