MN - Trevisani: "Alcuni giocatori rossoneri sono anche un po' sottovalutati"

Riccardo Trevisani, giornalista di Mediaset, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it su alcuni giocatori rossoneri: “Il Milan ha tanti giocatori forti e molti di questi sono sopra il livello medio. Alcuni di questi sono anche un po’ sottovalutati, come Calabria, Rebic, Brahim Diaz o Saelemaekers. Ha anche Maignan, che secondo me non è più forte di Donnarumma, ma che rischia di diventare un giocatore di altissimo livello. Quando cominci ad avere tanti giocatori sopra il livello medio della Serie A le cose cominciano ad andare bene, poi è merito di Pioli assemblarli”