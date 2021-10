Riccardo Trevisani, giornalista di Mediaset, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it su Theo Hernandez: “Theo Hernandez è stato il primo giocatore tra i giovani presenti in rosa a far fare un salto di qualità importante al Milan. Credo che sia il terzino più forte del campionato, uno tra i migliori in Europa”