MN - Vierchwood: "I campionati si vincono contro le piccole, il Milan deve crescere sotto quest'aspetto"

Pietro Vierchwood, ex giocatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it commentando anche la partita pareggiata contro la Salernitana: “Spero che per il Milan non siano due punti persi ma i campionati si vincono contro le piccole. I rossoneri hanno lasciato tantissimi punti per strada contro le ultime della classe. Allo stesso tempo un’occasione del genere di migliorare la classifica era già stata sprecata con lo Spezia. Bisogna crescere sotto quest’aspetto”