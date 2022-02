MN - Virdis su Giroud: "Ci sta stupendo. Sa prendersi le responsabilità"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Pietro Paolo Virdis, ex giocatore del Milan e dell'Udinese, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Giroud: "Complimenti a Giroud. Eravamo tutti un po' scettici sulle sue prestazioni, ma lui ha dimostrato che è capace di prendersi le responsabilità nei momenti che contano. Ci sta stupendo".