MN - Virdis su Kessie: "Da tifoso dico tribuna. Senza la squalifica di Bennacer..."

Pietro Paolo Virdis, ex giocatore del Milan e dell'Udinese, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Kessie: "E' un giocatore importante, però con questo nuovo calcio improvvisamente i calciatori si perdono... Io mi affeziono ai giocatori e istintivamente penso 'mettiamoli in tribuna'. Poi non sono l'allenatore e so che, da allenatore, il discorso è nettamente diverso... Da tifoso farei come Cellino e direi: "Sì, vai in tribuna". Se non ci fosse la squalifica di Bennacer domani Kessie sarebbe stato di nuovo in panchina, secondo me".