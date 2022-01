MN - Volpi sul derby: "Sarà decisivo per la lotta Scudetto"

Sergio Volpi, ex giocatore e allenatore delle giovanili del Brescia, si è così espresso in un'intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sul derby e la lotta Scudetto: “Io credo che queste prossime partite potranno essere decisive per la lotta scudetto. Ci sarà il derby ed in caso di vittoria del Milan si potrebbe aprire un certo tipo di discorso. Se però dovesse vincere l’Inter, facendo anche bottino pieno contro il Napoli, credo che il campionato potrebbe essere già segnato”.