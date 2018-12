MN - W. Bianchi: "Il Milan forse stava facendo troppo bene prima. Gattuso ha dato ai giocatori una parvenza di squadra"

L'ex terzino del Milan Walter Bianchi, in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, ha commentato così la sfida tra Bologna e Milan: "Vorrei essere positivo, a mio avviso il Milan stava forse facendo troppo bene prima. Gattuso ha dato a questo gruppo di giocatori una parvenza di squadra. Questa squadra non ha grandissime individualità, ieri ne contavo due, Suso e Higuain, ma non hanno fatto una grande prestazione, sono due che possono saltare l'uomo ed eventualmente tentare qualcosa. I giocatori stanno dando l'anima, stanno andando oltre i loro limiti anche per via degli infortuni e questo è merito di Gattuso".