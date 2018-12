MN - W. Bianchi: "Milan scolastico contro il Bologna. Cutrone ha deluso ieri, Higuain al di sotto delle aspettative"

In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Walter Bianchi ha commentato così Bologna-Milan: "I rossoneri sono stati abbastanza scolastici, non è il gioco ma come lo interpreti. Vedevo dei giocatori statici sulle loro posizioni, quando tu ricevi palla da fermo devi fare qualcosa in più per scardinare una difesa organizzata. I movimenti del Milan non erano movimenti. Sfondare centralmente era quasi impossibile, sulle fasce ci ha provato qualche volta Calabria e Suso con cross bassi e non pulitissimi, ma non ho visto neanche gli attaccanti andare a cercare l'anticipo sul primo palo. Cutrone che ieri mi ha un po' deluso e lo stesso Higuain che non sta rendendo per quello che ci si aspettava".