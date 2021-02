MN - Zaccardo punta su Leao: "Se riesce ad essere ancora più concreto può diventare uno di quei giocatori dal valore pazzesco"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it, l'ex rossonero Cristian Zaccardo ha parlato del potenziale di Leao. Queste le sue parole:

Da ex difensore come fermeresti Leao? Quando parte palla al piede dà l’impressione che gli avversari possano solo stare a guardare: “È stato un bellissimo acquisto, è cresciuto tanto. Ha un fisico e uno strappo importante. In campo vedi che è sfrontato, cerca la giocata e non soffre la pressione. Sta migliorando, può diventare un top se continua così. Può giocare a sinistra, da punta, dietro la punta, l’età poi è dalla sua. Inoltre ha Ibra di fianco, può imparare tanto da lui, soprattutto dal punto di vista della mentalità. Anche questo è stato un acquisto azzeccato. Se riesce ad essere ancora più concreto e a fare ancora più gol diventa davvero un top, uno di quei giocatori dal valore pazzesco. Ma ripeto, ha l’età dalla sua parte, ci può arrivare”.