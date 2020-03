MN - Zaccheroni: "Al Milan c'è da tempo una situazione di standby, i tifosi sono rassegnati"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Alberto Zaccheroni, ex allenatore di calcio, ha parlato della burrascosa situazione in Casa Milan. Questa la domanda e la risposta:

La scorsa settimana il Milan è stato investito da una rivoluzione societaria. Boban si è sentito scavalcato da Gazidis e ha usato parole forti alla Gazzetta che poi hanno portato al suo addio. E’ stata la scelta giusta?

“Al di fuori è sempre complicato valutare perchè bisogna capire quali erano i rapporti interni e la comunicazione tra le parti e sopratutto quali erano i patti iniziali. La situazione Milan mi sembra di transizione considerato che la proprietà non è interessata a creare un ciclo ma a valorizzare il bene per poi rivenderlo. Questo scenario non è il migliore per fare calcio, la Roma per esempio è andata avanti per un po’ di tempo in una situazione simile però c’è sempre stato un malcontento tra tifosi e dirigenti mancando quel feeling e quell’emozione tipica del calcio. Il pallone in Italia è fonte di passione se manca quella non è più lo sport che conosciamo. Al Milan c’è questa situazione di standby e lo vediamo anche dalle reazioni dei tifosi che non si arrabbiano più e accettano situazioni che in passato erano inaccettabili. La proprietà con il suo messaggio è stata chiara in quanto il calcio non rientra nelle loro priorità economiche e che si ritrova a gestire, anche se ha il cuore milanista, è in una situazione di difficoltà. Penso sopratutto a Paolo (Maldini, ndr) che ha trascorso una vita in rossonero e dispiace molto che si sia creata questa situazione. ma sopratutto rende triste vedere il Milan così. Ci deve essere tuttavia rispetto dei ruoli, quindi in questo senso sono d’accordo con Boban e Maldini perchè se i ruoli sono stabiliti bisogna rispettarli. Quando ero al Milan io non interferivo nelle scelte della dirigenza o nelle scelte di mercato, davo qualche consiglio ma nulla di più. Quando arrivavano i giocatori però la gestione era solo dell’allenatore.”