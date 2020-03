MN - Zaccheroni: "Al Milan manca una base su cui ricostruire, può essere Ibra ma va affiancato a giocatori che possono crescere"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Alberto Zaccheroni, ex allenatore di calcio, ha parlato della ricostruzione del Milan. Questa la domanda e la risposta:

Ibrahimovic potrebbe essere una base da cui ripartire per il Milan. Che cosa serve ai rossoneri per tornare in alto?

“In un Milan che deve ritornare in alto io personalmente punterei su giocatori da far crescere. Io sono uno di quegli allenatori che punta sul costruire, si parte da una posizione e si cerca di crescere prendendo gente di prospettiva anche se vedendo Ibrahimovic adesso è riuscito a dare un grandissimo rendimento nel Milan. Non si può investire su di lui per anni anche se probabilmente ci potrebbe stupire tutti grazie al suo talento che magari lo farà giocare altri tre anni. Se si dovesse tenere Ibrahimovic, tuttavia non si può andare a prendere altri giocatori sopra i trent’anni ma andare a prendere giocatori con un futuro e che possono crescere lo svedese.Dipende però se rimarrà questa proprietà o ne arriverà un altra e soprattutto se penserà al Milan come un affare economico o una gestione a lungo termine. Con il pubblico e i tifosi che il Milan ha bisogna solamente pensare di ricostruire, quindi spero che la proprietà odierna possa cedere a qualcuno che possa fare meglio. Bisogna creare una base, e in questo momento il Milan non c’e l’ha. I rossoneri devono ricostruire questo nel rispetto dei ruoli."