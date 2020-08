MN - Zapelloni: "Theo ha le potenzialità per diventare uno dei più grandi al mondo"

Contattato dalla redazione di MilanNews.it (QUI L'INTERVISTA COMPLETA), l'ex vicedirettore della Gazzetta dello Sport Umberto Zapelloni ha parlato così di Theo Hernandez:

Tra i giocatori protagonisti senza dubbio c’è stato Theo: si aspettava un impatto del genere?

“Si diceva molto bene ma non avevamo idea che potesse diventare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Ha una continuità di rendimento notevole nonostante un grande dispendio di energie. In attacco ha segnato tanto ma forse dovrebbe migliorare ancora e anche a livello difensivo qualcosa va corretto ma ha tutte le potenzialità per diventare uno dei più grandi al mondo nel suo ruolo. Averne di giocatori così e oggi come oggi è uno dei giocatori che ci invidiano maggiormente."