Moggi sul Milan: "Vendere Cutrone sarebbe un errore gravissimo"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, ha parlato così del Milan: "Non si è ridimensionato, è dimensionato dai fatti. Tutto ciò corrisponde al fallimento degli anni precedenti. Per i calciatori e le spese del passato. Nel presente avrà un momento di stasi. Vedendo Cutrone tra i partenti non è una scelta che condivido. Un errore gravissimo, perché ha gli attributi per dare stimoli ai compagni quando gioca. E credo che la Fiorentina, per Cutrone, sia in vantaggio”.