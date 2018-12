Monelli a MTV: "Milan-Fiorentina partita difficile per entrambe. Higuain dopo l'espulsione ha faticato a trovare continuità"

L'ex calciatore della Fiorentina Paolo Monelli ha parlato a Milan Tv: “Il primo gol al Milan lo feci nel campionato 1980/81 con la maglia del Monza. Il Milan vinse ma io segnai. Quella di oggi sarà una partita difficile per entrambe, la Fiorentina non sta vivendo un periodo felicissimo. Il Milan è uscito dall’Europa League e ha avuto problemi numerici, gli manca qualità in mezzo al campo”

Su Calabria mezz’ala: “Cambia tutto da mezz’ala a terzino. Giocando da esterno hai la fascia che è un punto di riferimento importante. Nel calcio moderno ci si deve adattare a ruoli diversi però”

Su Higuain e Simeone: “Higuain sta attraversando un momento molto difficile, dopo l’espulsione contro la Juventus ha fatto fatica a trovare continuità. Simeone è tornato a segnare, esultando in maniera polemica. Non stanno attraversando un bel periodo ma sono due ottimi attaccanti. Adesso Higuain ha qualcosa in più di Simeone”.