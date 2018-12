Morace a MTV: "Quanta sfortuna contro l'Atalanta! Palo, traversa e occasione sbagliate, c'è rammarico"

Queste le dichiarazioni rilasciate da Carolina Morace, a Milan TV, dopo Milan-AtalantaMozzanica 0-0:

SFORTUNA

"C'è rammarico. Soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto l'occasione per segnare e anche per chiudere la partita. Siamo state un po' sfortunate tra traversa, palo e qualche occasione. Poi è stata brava anche Korenciova: per andare a fare gol puoi anche scoprirti ma lei è stata decisiva. Anche Thaisa ha fatto una splendida prestazione, veniva anche da un leggero infortunio. Loro hanno fatto densità numerica in mezzo al campo, noi abbiamo alternato abbastanza bene le giocate, i lanci e i cross".

POSSESSO PALLA

"Non posso dire che abbiamo giocato male, anzi, forse dobbiamo migliorare a non perdere così facilmente il pallone quando siamo in possesso. A volte diamo questa sensazione: sbagliamo senza che gli altri cerchino di rubarci la palla, dobbiamo gestirla meglio. Un problema che ci portiamo avanti da inizio stagione. Siamo state sfortunate e non brave nella gestione del pallone. Rispetto alle partite dove abbiamo lasciato punti, questa dà meno rammarico perché non abbiamo fatto errori ma gli avversari hanno costruito delle occasioni. Se vogliamo è già un passo avanti".