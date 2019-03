Morace: "Buttata via una grande occasione, ma credo ancora in Scudetto e Coppa Italia"

Al termine di Milan-Juventus di Coppa Italia Femminile, coach Carolina Morace ha parlato così ai microfoni di Milan TV: "Abbiamo buttato via una occasione perché segnare ad inizio partita avrebbe dovuto permetterci di gestire meglio, invece ci siamo fatte prendere dal panico. Subire il pareggio a tempo scaduto del primo tempo è stata una botta, non abbiamo avuto la capacità di soffrire e di stringere i denti. Abbiamo regalato un gol e non potevamo permettercelo. Abbiamo evitato gli errori fatti in campionato contro la Juventus, ma abbiamo gestito male la palla anche se col 4-4-2 ci siamo espresse bene. Purtroppo Thaisa non stava bene e l'ho tenuta in panchina. Finché non sarà tutto finito, noi ci crederemo sia in campionato che in Coppa Italia".