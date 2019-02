Morace: "Terza vittoria consecutiva, c'è soddisfazione. Giochiamo con idee chiare"

Dopo l'importante successo contro il Tavagnacco, coach Carolina Morace ha parlato così ad acmilan.com del suo Milan Femminile: "Siamo contente, venivamo da un periodo difficile dopo la sconfitta con la Fiorentina. C'erano queste tre gare ravvicinate e abbiamo fatto il tris di successi, sono molto soddisfatta. Oggi in campo c'era Carissimi al posto di Giugliano e ha fatto il suo, si è vista una squadra che ha corso bene dall'inizio alla fine".

L'organizzazione di squadra:"Ormai ci muoviamo con idee chiare e principi importanti. Anche se c'è un'assenza sappiamo giocare con sostituti o cambi di modulo. Il centrocampo ha retto bene, soprattutto nel secondo tempo siamo uscite alla distanza".

L'alternanza dei portieri: "Sono contenta, ad inizio stagione ho dovuto fare delle scelte in una gerarchia precisa ma anche il terzo portiere dà risposte importanti quando chiamato in causa. Possiamo cambiare e non succede nulla, abbiamo la sicurezza che tra i pali c'è sempre una ragazza che sa quel che fa".