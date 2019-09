Moratti: "Non mi sono ancora abituato all’idea di una Milano senza il Meazza"

Intervistato dall’edizione di Milano del Corriere della Sera, Massimo Moratti ha parlato del sempre più probabile abbattimento del vecchio San Siro: "Avere un nuovo stadio - ha affermato l’ex patron dell’Inter - va nella direziona moderna di società globali sempre più attente al business e ai ricavi. Probabilmente è un passaggio necessario e inevitabile. Però in questo caso sull’altro piatto della bilancia c’è la rinuncia a un pezzo della storia di tutti come San Siro. Che probabilmente è lo stadio più amato d’Italia. Non mi sono ancora abituato all’idea di una Milano senza il Meazza. Se penso a una partita di calcio la immagino ancora qui dentro. Credo che funzioni così anche per tanti altri milanesi. Per questo dico che hanno diritto di essere coinvolti in questo percorso complesso. La trasparenza può far bene a tutti".