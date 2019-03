Moratti rivela: "Ibra mi chiamò prima di trasferirsi al Milan. Pirlo? Quando andò alla Juve, ci fu più di uno spiraglio per un ritorno all’Inter"

Intervistato dal Corriere della Sera (ed. Milano), Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha raccontato due aneddoti su Pirlo e Ibrahimovic: "Nella vita siamo tutti in prestito, figurarsi le cose di calcio... E poi, esistono strade già tracciate... Con Pirlo, quando dal Milan andò alla Juventus, ci fu più di uno spiraglio per un ritorno all’Inter. Ma non se ne fece nulla. Ibrahimovic, quando passò dal Barcellona al Milan, mi chiamò. Confessò l’inizio della trattativa e, con un gesto che ho molto apprezzato, mi disse che se avessi avanzato una controfferta, avrebbe scelto noi. Una controfferta pure al ribasso, si premurò di sottolineare. Ma, come ho detto, le strade erano tracciate e non aveva senso forzare gli eventi".