Moriero: "Il Milan si è ripreso alla grande, Piatek mi piace molto. Sul derby..."

Ai microfoni di derbyderbyderby.it, Francesco Moriero, ex giocatore dell'Inter, ha dichiarato sul derby di domenica: "Il derby è una storia a sè, ma a prescindere di ciò, il Milan si è ripreso alla grande, facendo molto bene nell’ultimo periodo, mentre l’Inter è riuscita a ristabilirsi, trovando un’encomiabile forza nel gruppo. Chi vince, inoltre, allunga in classifica per l’Europa che conta. Gattuso ha intrapreso un percorso complesso, ma è uscito fuori in maniera importante, anche con gli arrivi del mercato di gennaio. Spalletti è un allenatore di esperienza che ha dimostrato attaccamento alla maglia, portando comunque a casa risultati importanti. Piatek? E’ un giocatore forte, che mi piace, è davvero abile in area di rigore".