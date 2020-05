Mourinho: "Favorevole alla ripresa. Mi piace pensare che il calcio non sia mai a porte chiuse"

Intervenuto ai microfoni di MARCA, l'allenatore del Tottenham Josè Mourinho ha parlato della ripresa del calcio post Coronavirus. Queste le sue parole: "Sarebbe un buon segnale per il calcio e per la Premier League chiudere la stagione e giocare le nove gare di campionato che ci restano. Mi piace pensare che il calcio non sia mai a porte chiuse perché le telecamere saranno presenti e quindi milioni di persone guarderanno le partite. Se un giorno entriamo in una partita in uno stadio vuoto, quello non sarà mai completamente vuoto".