Mourinho: "Tre anni fa la proprietà del Milan mi voleva"

José Mourinho, allenatore della Roma, al termine della sconfitta della sua squadra contro un Milan nettamente rimaneggiato, ha parlato di un episodio successo 3 anni fa. Mourinho dice: “Quando vedo come ha reagito san siro mi fa un piacere molto grande. Ho avuto tre anni fa la proprietà del Milan che mi voleva a Milano e dopo tre giorni ho deciso di no, mi fa un piacere tremendo aver preso quella decisione. Sono un professionista, ma esiste spazio per avere delle passioni e l’antagonismo a delle passioni. Sono appassionato della Roma, darò tutto alla Roma. Ma tornando indietro, dopo quello che è successo oggi sono doppiamente contento di quello che ho risposto. Loro sono venuti ma ho detto ‘tornate a casa, io non vado’”.