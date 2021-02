Mozzini: "Milan, Inter e Juve lotteranno fino alla fine per lo scudetto"

Roberto Mozzini, ex giocatore di Torino e Inter, ha parlato così della corsa scudetto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "A mio parere Milan, Inter e Juve lotteranno fino alla fine. Magari arriveremo alle ultime giornate e la battaglia sarà ancora equilibratissima. La Juve è a cinque punti e non sono pochi: può far fatica a prendere i nerazzurri. E' vero che ha una partita da recuperare ma non è mica detto che prenda i tre punti. Il Milan ha vinto col Bologna ma non mi ha entusiasmato. Può davvero essere l'anno buono per i nerazzurri, è anche una mia speranza. Servirà pure un pizzico di fortuna".