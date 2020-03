M.Paganin: "Milan, l'arrivo di Rangnick potrebbe essere deleterio"

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Paganin ha detto la sua sul momento del Milan: "Rangnick? Il campionato italiano è molto complesso, inserire un nuovo tecnico in una società che non ha trovato ancora un equilibrio potrebbe essere deleterio. Tetto ingaggi? Ridurlo vuol dire ridurre le possibilità del Milan di ottenere grandi risultati. In questo momento il Milan non ha giocatori di primissima fascia e sta ottenendo risultati non all'altezza".