Intervistato da Racingmaniacos.com Juan Musso, portiere dell'Udinese accostato a Inter e Milan nelle scorse settimane, ha parlato dell'interesse dei due club milanesi. Queste le sue parole: "Ho letto diverse cose, ma non ne so nulla. Sono tranquillo, sono contento dell'interessamento. Se ci sarà qualcosa di interessante per me e il club, ci penseremo".