Mustafi: "Ora gioco all'Arsenal, in futuro non lo so"

Shkodran Mustafi, difensore tedesco in forza all'Arsenal e ex Sampdoria, nella sessione di gennaio era stato accostato al Milan come possibile rinforzo per la retroguardia rossonera. Il centrale teutonico, a proposito di queste voci, ha parlato del suo futuro ai microfoni del Daily Mirror. Queste le sue parole: "Prendo sempre tutto giorno per giorno. Ora gioco per l'Arsenal e fino all'ultimo giorno darò il massimo. Poi io e il club decideremo: se continuerò sarò felice, altrimenti andrò avanti"