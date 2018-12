Adam Nagy, regista rossoblù, ha parlato così a Milan TV nel pre gara di Bologna-Milan: "Questa può essere una bella sera per noi e per i nostri tifosi, siamo pronti e ben allenati, vogliamo dimostrare e dare tutto in campo. Milan? Sono forti, ma hanno punti deboli e sappiamo come far male. Devono sentire che giochiamo in casa".