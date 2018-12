Nagy a Sky: "Partita difficile ma ci siamo preparati bene"

Il centrocampista del Bologna, Adam Nagy ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Milan: “E’ una partita difficile. Soprattutto per noi è fondamentale. Io credo che ci siamo preparati molto bene e vogliamo fare una bella serata per i nostri tifosi. Inzaghi? È vero che noi adesso dobbiamo farci vedere, anche per il nostro Mister e per la società. Io penso che abbiamo lavorato molto bene in settimana e questa sera dobbiamo dimostrarlo in campo”