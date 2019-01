Napoli, Ancelotti a Rai Sport: "Gara condizionata dai due gol iniziali"

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Carlo Ancelotti a Rai Sport a fine partita: "Un Napoli non all’altezza della situazione. Abbiamo cercato di recuperare la partita ma era molto complicato. Il Milan si chiudeva e noi in questo momento non siamo così brillanti da riuscire scardinare una difesa così chiusa. Abbiamo avuto qualche opportunità, ma era veramente difficile penetrare. Come detto, ci manca brillantezza. La partita è stata condizionata dai gol iniziali, se il match fosse rimasto in equilibrio probabilmente avremmo avuto più spazi. Il Milan non ha fatto tante cose, ha sfruttato il doppio vantaggio e si è messo dietro".