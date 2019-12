Napoli, Ancelotti: "Gattuso? Non ho saputo niente. Dimissioni? Mai fatte in vita mia"

Carlo Ancelotti, intervistato da Sky Sport dopo Napoli-Genk, ha espresso le sue sensazioni a seguito della presunta accelerata per Gattuso: "Io onestamente non ho saputo niente. Ho preparato la partita, abbiamo pensato alla partita e infatti i giocatori sono stati attenti e concentrati. Abbiamo chiuso bene. Tutto quello che succede, i rumors che si rincorrono... Dimissioni? Mai fatte in vita mia, non credo che le farò".