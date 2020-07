Napoli, Koulibaly a Sky: "Mi hanno detto che il rigore c'era, potevamo difendere meglio"

Kalidou Koulibaly è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Napoli-Milan.

Sul rigore: "Dal vivo era troppo veloce, pensavo non fosse rigore ma poi nello spogliatoio mi hanno detto che c'era, potevamo difendere un po' meglio".

Sulla gara: "Loro non hanno calciato tanto in porta, se manteniamo la porta involata possiamo vincere, dobbiamo avere in testa di difendere meglio e non prendere gol".