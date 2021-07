Nesta su Pioli: "Il suo gioco è basato su idee chiare. Ora bisogna continuare così"

Intervenuto ai microfoni di Sportweek, Alessandro Nesta ha parlato di tante tematiche tra cui il lavoro di Pioli. Queste le sue parole: "Cosa mi piace? Il gioco. Si è basato su quello con chiarezza di idee. Ma non ho mai pensato che potesse vincere lo scudetto perché è una squadra giovane e la rosa non era abbastanza competitiva. Se manca Ibra, non ce n'è un altro simile. Ora bisogna continuare a investire sui giovani, inserendo ogni anno un giocatore importante. Ma più della squadra, conta la società la sua capacità di trasmettere valori antichi. In questo senso, la gestione dei casi Donnarumma e Calhanoglu è stata giustissima, da Milan di una volta".