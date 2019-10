Nesta: "Troppi cambi nel Milan ultimamente. Date tempo a Maldini e Boban"

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan e ora allenatore del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento dei rossoneri: "Credo che il Milan andrà valutato nel corso del tempo. Negli ultimi ha cambiato troppo, tanti proprietari, direttori, allenatori. Ogni volta che cambi si inizia da zero. Paolo e Zvone avranno un compito molto difficile. Hanno le capacità, ma il loro lavoro andrà giudicato con il tempo. Non è possibile che, con poco tempo, arrivino subito i risultati. Anche perchè ci sono i contratti vecchi e la rosa, magari, non è quella che gradiscono e andrà smaltita nel tempo".