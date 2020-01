Neymar: "Mi sarebbe piaciuto giocare con Ibrahimovic"

Neymar, fuoriclasse brasiliano del PSG, ha rivelato i suoi propositi per il 2020, sottolineando poi che gli sarebbe piaciuto giocare con campioni come Zidane e Ibrahimovic. Questo quanto riportato da Sportmediaset.it: "La mia piu' grande aspettativa per il 2020 è vincere tutto ciò che posso con il PSG e la nazionale brasiliana. Voglio arrivare in finale di Champions e mettere le mani sulla Copa America. Con quali calciatori avrei voluto giocare? Mi sarebbe piaciuto giocare con Zinedine Zidane, Romario e Ibrahimovic".