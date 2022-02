Nicola a Sky: "Noi non nella migliore condizione. Ora credo nella salvezza"

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di SkySport nel post-partita di Salernitana-Milan.

Sulla partita

Mi sono piaciute tante cose. Ero arrivato da poco quindi avevo qualche dubbio. Io credo che questo sia l'atteggiamento giusto. Senza questo tipo di impostazione è difficile fare qualcosa di straordinario. Non eravamo nella condizione migliore per diversi giocatori. Ho detto loro perlò, non mi interessa quanto duriate, ma in quel tempo che giocate dovete dare il massimo e fare la differenza.

Obiettivo salvezza

Voglio credere nella salvezza. Sono qui per le tante persone affermate con belle idee e bei valori. Sono felice di lavorare per il mio Presidente e il mio Direttore. Ho voglia poi di provare a fare qualcosa di diverso, con una mentalità più consona alle mie idee.