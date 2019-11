Nocerino: "Oggi, nella Juve, giocherebbero solo Donnarumma e Romagnoli"

Antonio Nocerino, intervistato da TuttoJuve.com, ha parlato di Juve-Milan e sull'ipotetico 11 misto tra le due squadre ha affermato: "In questo momento, io manterrei 9/11 della Juventus e cambierei soltanto il portiere e il difensore centrale. Inserirei, dunque, Donnarumma solo se non dovesse giocare Buffon perché Gigi resta il migliore di tutti. Gigio è il suo erede, per i prossimi 10-15 anni sarà il più forte portiere italiano e che cosa si può dire ad un ragazzo che in giovane età ha già più di 100 presenze in un club come quello rossonero. E' stato massacrato per il suo compenso, ma è inutile fare questi paragoni. In difesa, accanto a Bonucci, metterei Romagnoli perché Chiellini è assente".