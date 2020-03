Nocerino sul Coronavirus: "L'Italia è il paese più bello del mondo e si rialzerà. I medici sono degli eroi"

Intervenuto nella diretta Instagram di Calciomercato.com Antonio Nocerino, ex calciatore rossonero, ha parlato della situazione legata al Coronavirus. Queste le sue parole: "Sono orgoglioso e sempre di più di essere italiano. Ho girato tanti posti nella mia vita e non c'è nessun posto bello come l'Italia. A volte non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati a vivere in un paese bello come l'Italia e non abbiamo consapevolezza della nostra enorme forza. La situazione è grave ma abbiamo la fortuna di avere medici che sono letteralmente degli eroi. Non è facile restare lontano da casa e avere la famiglia in Italia però la speranza è che tutto possa passare il prima possibile. Spero con tutto il cuore che le persone si dimostrino intelligenti e che non pensino all'io ma al noi"