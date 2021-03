Nuovo San Siro, lo stop del sindaco Sala: "Prima Zhang deve chiarire il futuro dell'Inter"

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare del nuovo stadio che Milan e Inter vogliono costruire insieme: "Penso che finché in particolare l'Inter non chiarirà il suo destino per noi le cose devono essere necessariamente ferme. Il punto è, e lo voglio dire con chiarezza ai milanesi, che non stiamo parlando solo dello stadio, ma stiamo parlando di un progetto in cui la metà dell'investimento è sullo stadio e la metà è su altre cose che portano a comporre il futuro di quell'area. Vorrà dire che ci saranno, presumo, cinque o sei anni di lavoro. Io non posso affidare un quartiere della città per un periodo così lungo a realtà di cui non è certa la proprietà futura. Parlo con rispetto di Zhang, però devono necessariamente chiarire il futuro della società, fino ad allora credo che sia logico fermarsi" riporta milano.repubblica.it.