Oblak: "Dovevamo vincere oggi e non l'abbiamo fatto. Il Milan ha segnato un goal e ha vinto"

Jan Oblak, portiere dell'Atletico Madrid, si è così espresso dopo la sconfitta contro il Milan: "Dovevamo vincere oggi e non l'abbiamo fatto. È difficile parlarne ora, ma dobbiamo vincere a Porto e giocare molto meglio rispetto ad oggi. Vogliamo dare la nostra versione migliore se vogliamo arrivare agli ottavi. È difficile perdere così, ma bisogna alzare la testa e pensare al campionato. Non è stata una partita facile. Nel primo tempo il Milan si è posizionato molto bene, non ci ha fatto giocare come volevamo. Nel secondo non abbiamo costruito troppo e nemmeno loro, ma hanno segnato un gol e vinto. Ora dobbiamo andare avanti e abbiamo ancora delle possibilità. Sono sicuro che possiamo vincere a Porto e andare avanti in Champions League".