Oddo: "Kessie giocatore meraviglioso, avrebbe trovato spazio anche nel mio Milan"

Massimo Oddo, ex terzino rossonero, intervistato da Carlo Pellegatti per il suo canale YouTube, ha rivelato chi della rosa attuale milanista avrebbe potuto trovare spazio nel suo Milan che nel 2006-2007 vinse la Champions League: "Non so quanto posto avrebbe trovato, ma direi Kessie che è un giocatore meraviglioso. Ogni tanto qualche partita sicuramente l'avrebbe fatta, ma davanti avrebbe avuto grandi giocatori come Gattuso, Ambrosini e Seedorf".