Oddo: "La politica del Milan è quella giusta. Diaz? Un vero dieci"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Oddo ha parlato così di Milan e Lazio: "La Juve ammazza campionato non c’è più, tutte e due possono competere. La politica del Milan è quella giusta, puntare sui ragazzi ma con la guida di giocatori come Ibra e Giroud. La Lazio ha in panchina un maestro di calcio, la sua mano è assolutamente già evidente. Tatticamente sarà una bella partita, tra due allenatori che offrono un gioco propositivo. Sfida tra Brahim e Luis Alberto. Sono completamente diversi, Diaz è un dieci vero, Luis Alberto lo trovi dappertutto.Tutti e due possono fare la fortuna delle loro squadre. Ibra? Il fisico lo aiuta, ma l’età c’è: Zlatan non potrà fare quaranta partite stagionali e per questo ecco Giroud. I giocatori forti possono sempre giocare insieme".