Onofri: "A Piatek direi di tornare al Genoa"

Claudio Onofri, ex giocatore e opinionista, a TMW Radio ha parlato così di Kris Piatek: "Gli direi di venire a Genova. Lo vado a prendere io a Milano (ride, ndr). Non so perché voglia rimanere lì. Nei suoi primi mesi al Genoa era straordinario nel calciare in porta, tirava così velocemente che prendeva in controtempo difensori e portieri. Non è un fenomeno, ma non credo neanche abbia dimenticato come si faccia gol".