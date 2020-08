Ordine: "Gigio vuole restare, la sua volontà peserà ancora di più rispetto al precedente rinnovo"

Intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha commentato così la questione del rinnovo di Gigio Donnarumma: "Segnalo, per la prima volta, la preoccupazione di Maldini per il rinnovo di Donnarumma. Paolo sottolinea la volontà del giocatore di rimanere e questo, al momento, è l'unica carta nelle mani del Milan. Anche l'altra volta Raiola voleva portare via Donnarumma, ma quella volta si è intromesso il padre per trattenerlo a Milano, questa volta il bambino Gigio è diventato uomo e la sua volontà peserà ancora di più rispetto al precedente rinnovo".