Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, il giornalista Franco Ordine ha parlato di Maldini. Queste le sue parole: "Maldini, in maniera più elegante e soft dice quello che diceva Boban. Lui chiede come mai un signore a cui non ha mai parlato e di cui la società non gli ha mai netto nulla continua a parlare del futuro del Milan"