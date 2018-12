Ordine: "Montella? Dovrebbe assumersi la responsabilità di aver voluto Kalinic. Che errore dare la fascia a Bonucci"

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, è intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24 e in merito alle parole di Montella ha dichiarato: "Montella rivendica la preparazione atletica del suo Milan. Ma nessuno ricorda che fu lo stesso Montella a cacciare il suo preparatore atletico? Montella dice che non era d'accordo con la fascia a Bonucci ma dice di che la voleva dare a Biglia. Un controsenso. Mirabelli dice che Montella voleva Kalinic, Montella dovrebbe assumersi la responsabilità di dire che voleva il croato, che è stato un flop. Invece nelle interviste Montella dice che Kalinic è stato preso per mancanza di soldi per un attaccante migliore. Prendere Bonucci, permettergli di prendere la maglia con il suo numero e dargli la fascia è stato un errore incredibile della gestione cinese del Milan, è significato dare le chiavi dello spogliatoio ad un solo giocatore".