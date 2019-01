Ordine: "Se il Tas accoglie il ricorso del Milan, salta in aria tutto il FFP. Domani la UEFA vuole trovare un accordo con il club rossonero"

In merito alla questione Milan-UEFA in materia di Fair Play Finanziario, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha dichiarato a "Tutti convocati" su Radio 24: "Se per caso il ricorso del Milan al Tas dovesse essere accolto, salta in aria tutto il Financial Fair Play. Ecco perchè la Uefa domani incontra il Milan per trovare un accordo".